ROMA (ITALPRESS) – Russell Crowe, a più di vent’anni dalla sua prima esibizione a Sanremo datata 2001, sarà ospite a Sanremo con un’esibizione “insolita” che farà ballare e cantare i telespettatori accompagnato dalla sua band. L’annuncio questa mattina è stato dato da Amadeus durante Viva Rai2!, la trasmissione quotidiana condotta da Fiorello. L’appuntamento con Russell Crowe, questa volta in veste di musicista e non di attore pluripremiato, è per l’8 di febbraio nella terza serata del Festival.

