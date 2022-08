PALERMO (ITALPRESS) – I Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano hanno soccorso nlla tarda serata una runner infortunata nei boschi tra Monreale e Pioppo. La donna, 55 anni, di Monreale, si stava allenando da sola nella zona di via Esterna Valle Cuba quando è scivolata sulla strada sterrata cadendo rovinosamente e procurandosi la sospetta lussazione dell’anca destra. Erano da poco passate le 19 e la donna, non senza difficoltà per la scarsa presenza di campo, è riuscita a lanciare l’allarme alla centrale del NUE112 che, attraverso il 118, trattandosi di una zona particolarmente impervia, ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino ma soltanto alle 21,30. In pochi minuti due squadre da Palermo hanno raggiunto il luogo dell’incidente, hanno immobilizzato la donna, messa su una barella e trasportata fino alla strada asfaltata dove c’era ad attenderla un’autoambulanza del 118. La runner è stata portata al vicino ospedale Ingrassia, a Palermo.

