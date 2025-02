UDINE (ITALPRESS) – Mai accontentarsi. Sette punti nelle ultime tre partite e un rassicurante +13 sulla zona salvezza, l’Udinese può guardare ai prossimi mesi con tranquillità. Ma guai ad abbassare la guardia, a partire dalla trasferta di domani a Lecce. “Quello su cui lavoriamo è la costanza di risultati – conferma Kosta Runjaic alla vigilia – Sappiamo che non può sempre funzionare tutto, ma lavoriamo sui meccanismi e sul modo in cui ci presentiamo in trasferta ed è così che arriviamo alla partita con il Lecce. Nelle ultime settimane abbiamo avuto stabilità, abbiamo affrontato le partite da squadra e siamo più tranquilli. E’ evidente il passo in avanti fatto, ma dal punto di vista tecnico si può ancora migliorare. Contro l’Empoli abbiamo concesso alcune occasioni e proprio su questo dobbiamo migliorare, dobbiamo essere svegli, concentrati, superare sempre i nostri limiti. L’obiettivo è mantenere la concentrazione a prescindere dall’avversario. Si sono viste molte cose positive, ma c’è un potenziale di miglioramento, nel calcio non ci si può rilassare: se in campo dai di meno poi giochi male”. Il Lecce è “una squadra molto forte, sappiamo cosa ci aspetta. Domani dovremo dare tutto, correre molto, giocare da squadra, essere stabili dietro e anche mostrare la gioia di giocare, perchè è un bel momento per noi”. “I giocatori si capiscono sempre di più, stanno crescendo assieme e possono ancora crescere assieme, abbiamo anche qualità individuali e si vede sempre di più in campo. Dobbiamo continuare così per migliorare come squadra”, evidenzia il tecnico dei friuliani, a detta del quale “dobbiamo migliorare nelle situazioni di uno contro uno, che sono un elemento molto importante. Poi anche sugli esterni, ad esempio Kamara ed Ekkelenkamp a sinistra devono coordinarsi, devono capirsi; la comunicazione è importante, spesso comunichiamo poco ma siamo migliorati, lo vedo in allenamento. Siamo molto soddisfatti degli sviluppi della squadra ma sicuramente possiamo difendere meglio”. Tornando alla gara del Via del Mare, “il Lecce è una squadra che non fa tanto possesso ma è forte in transizione, sul lato destro ha giocatori veloci e ha un attaccante che corre molto. Dobbiamo evitare determinate situazioni, essere più bravi con il pallone tra i piedi e saper reagire subito soprattutto in difesa. Dobbiamo essere svegli, veloci e attenti per non perderci nulla di quanto accade in campo, dobbiamo capire in anticipo come il gioco si può sviluppare nelle singole situazioni. Sono queste le cose su cui stiamo lavorando”. Tornato a disposizione Davis (“ha bisogno di tempo per raggiungere il 100% della forma, ma questo è già un passo avanti, oggi si allenerà e verrà con noi a Lecce”), per quanto riguarda Pafundi “è un grande talento ma è ancora giovane, deve ancora allenarsi, assorbire tutte le informazioni che riceve e anche prendere esempio dai più esperti. Lui è sulla buona strada, vediamo il suo talento, ma ci vogliono anche carattere e lavoro”. E per quanto riguarda il finale di stagione, “vogliamo fare il massimo possibile, in questo momento non ci possiamo rilassare, anzi dobbiamo sfruttare il momento positivo per fare più punti possibili. Siamo già migliorati rispetto allo scorso anno e ogni giocatore vuole migliorare ancora, abbiamo tanti obiettivi che discutiamo con la squadra. Il calcio è fatto di obiettivi, anche noi li abbiamo e lavoriamo per raggiungerli”.

