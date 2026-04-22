Ruisi ’L’Università di Palermo offre contatti diretti tra studenti e aziende”

PALERMO (ITALPRESS) - “L’Università offre un contatto diretto tra gli studenti e le aziende, è un’occasione unica perché i ragazzi possono lasciare il loro curriculum e incontrare le aziende per colloqui conoscitivi, ma anche prendere il contatto per eventuali colloqui successivi. In questa giornata abbiamo oltre sessanta aziende presenti fisicamente, mentre domani replicheremo il tutto sulla piattaforma Almalaurea con altrettante aziende. Anche online sarà possibile per gli studenti affrontare colloqui di preselezione e lasciare il proprio Curriculum. Abbiamo allargato l’offerta per i nostri studenti, tenendo conto che anche durante l’anno l’ufficio Placement mette a disposizione delle singole aziende degli incontri mirati per gli specifici corsi di studio dell’ateneo". Così Marcantonio Ruisi, Referente di Ateneo al Coordinamento della pianificazione, organizzazione e promozione dei Career Day per UniPa, intervenuto a margine dell’evento che mette in contatto ben oltre cento aziende di respiro locale, nazionale e internazionale con gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo. xi6/vbo/mca2