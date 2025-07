Rugby San Donà ricevuto a Palazzo Balbi dall’assessore Corazzari

VENEZIA (ITALPRESS) – “Un augurio di buon lavoro al Rugby San Donà per le future sfide: il loro progetto societario e sportivo rientra pienamente nelle finalità della Legge regionale sullo sport, che gli riconosce un ruolo fondamentale nella formazione della persona, nella promozione del benessere collettivo e nell’inclusione sociale. Valori che trovano piena espressione nel mondo del rugby, disciplina che da sempre si distingue per la forza etica, la lealtà e il senso di comunità che è in grado di trasmettere”. L’assessore allo Sport Cristiano Corazzari ha ricevuto oggi a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, una delegazione del Rugby San Donà 1959 guidata dal presidente Cristiano Falcier; nell’incontro sono state illustrate le linee guida del nuovo progetto societario e sportivo, ponendo al centro la volontà di rafforzare la presenza del rugby nel territorio come strumento di crescita, formazione e inclusione sociale.

All’incontro hanno partecipato anche il professor Luigino Zeccinel, presidente del Senato Accademico del Rugby San Donà, e Fernando Franzin in rappresentanza de La Meta Comune, associazione di promozione sociale e socio unico della Rugby San Donà 1959. La sinergia tra La Meta Comune e Rugby San Donà 1959 rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra sport e società. La Meta Comune, ente no profit nato per promuovere il rugby come strumento educativo, sostiene economicamente le attività del club ed elegge ogni tre anni il Consiglio di Amministrazione della società sportiva.

La Rugby San Donà 1959 Srl si occupa invece della gestione agonistica, tecnica e dei rapporti istituzionali, portando avanti un progetto condiviso che mira a valorizzare il rugby a San Donà di Piave e nel Veneto, con un’attenzione particolare alla formazione dei giovani e alla creazione di una comunità solida dentro e fuori dal campo.

-Foto Regione Veneto-

