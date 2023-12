VENEZIA (ITALPRESS) – “Grazie alla nuova rotatoria, in sinergia con l’Amministrazione comunale di Castelnovo Bariano, siamo riusciti a mettere in sicurezza un tratto che per anni è stato caratterizzato da diversi incidenti, alcuni anche mortali, tra la strada regionale 482 Occhiobello-Ostiglia e la provinciale 9 Torretta-Legnago. Un’opera importante e molto attesa dal territorio che va a rallentare e regolamentare il transito lungo un’arteria molto trafficata che vede il passaggio di circa 4 mila veicoli al giorno, il 15 per cento dei quali mezzi pesanti, garantendo un flusso veicolare più sicuro a quanti si troveranno a transitare lungo la direttrice”. Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, che oggi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova rotatoria di Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo, tra la SR 482 “Altopolesana” e la SP 9 “Castelnovo Bariano-Torretta”. “I lavori, interamente finanziati dalla Regione per 634 mila euro, con stazione appaltante Veneto Strade, hanno visto anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, la sistemazione a verde delle aiuole e l’adeguamento di alcuni tratti delle barriere di sicurezza esistenti. Si tratta di un intervento di sicurezza e decoro urbano grazie al quale viene riqualificato l’accesso alla zona industriale e artigianale del Comune di Castelnovo Bariano a beneficio di residenti e lavoratori”.

Foto: ufficio stampa Regione Veneto

