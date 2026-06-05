Rovigo, influencer di Onlyfans con indennità di disoccupazione evade 270mila euro

ROVIGO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Lendinara ha concluso un’attività ispettiva nei confronti di una influencer, residente nell’alto Polesine, operante sulla nota piattaforma OnlyFans. L’attività delle Fiamme Gialle ha permesso di ricostruire in capo alla donna oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati derivanti dalla vendita di contenuti per adulti sul web. Di questi, 120.000 euro sono stati regolarizzati dalla content creator attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi dopo l’avvio del controllo fiscale. Secondo gli accertamenti, la giovane avrebbe attuato una condotta di totale evasione fiscale per gli anni dal 2021 al 2023.

I militari hanno quindi proceduto alle contestazioni in materia di imposte dirette e Iva, applicando anche la cosiddetta “tassa etica”, l’addizionale che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce o vende materiale pornografico. Il quadro investigativo si è aggravato quando gli accertamenti hanno rivelato che la influencer, mentre incassava in nero i proventi della sua attività online, percepiva indebitamente l’indennità di disoccupazione (Naspi) per circa 16.000 euro. Conseguentemente, le Fiamme Gialle l’hanno denunciata alla Procura della Repubblica di Rovigo per il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

– Foto GDF –

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