PIZAT, Zecchinato “Ascoltiamo il territorio per un piano efficace e sostenibile”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con l’avvio della consultazione pubblica entriamo in una fase decisiva: ascoltare il territorio e raccogliere osservazioni e contributi sul PIZAT prima dell’approvazione definitiva. Il confronto con cittadini, enti, associazioni e portatori di interesse è fondamentale per costruire un Piano efficace e sostenibile”. Lo dichiara l’assessore regionale al Governo del Territorio della Regione Veneto, Marco Zecchinato, annunciando l’avvio della consultazione nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri (PIZAT).

“Il Piano deve consentire al Veneto di sviluppare le energie rinnovabili senza nuovo consumo di suolo, privilegiando le superfici già impermeabilizzate e le aree a minore impatto – spiega l’assessore -. Vogliamo così contribuire all’obiettivo di 5.828 MW aggiuntivi da fonti rinnovabili entro il 2030, tutelando al tempo stesso territorio e paesaggio”. Il PIZAT dà attuazione al Nuovo Piano Energetico Regionale (NPER), approvato dal Consiglio regionale il 18 marzo 2025, ed è stato adottato dalla Giunta regionale il 28 luglio 2026. Cittadini, enti, associazioni e soggetti interessati possono consultare la documentazione e presentare osservazioni e contributi secondo le modalità e i termini previsti dalla procedura di VAS.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).