di Emanuele Borsellino

MILANO (ITALPRESS) – “Non vedo l’ora di godermi il palco di Sanremo”. Così Rose Villain in una intervista all’Agenzia Italpress in vista della sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Porterai qualcosa di diverso rispetto alla scorsa edizione? Pensi che la prima esperienza al Festival ti abbia ha lasciato qualcosa di cui farai tesoro quest’anno? “Sicuramente CLICK BOOM! mi ha cambiato la vita, l’esperienza al Festival è stata incredibile e mi ha insegnato a non preoccuparmi troppo dell’esterno e di godermi quel palco. Non vedo l’ora di farlo quest’anno”. risponde la 35enne cantante milanese.

L’anno scorso hai detto che non avresti curato particolarmente gli outfit perchè preferivi concentrarti di più sulle performance. Quest’anno farai la stessa scelta o ci sarà qualche sorpresa?

“Beh, alla fine mi sono concentrata anche sull’outfit (ride), ma magari ho voluto far vedere di più le mie sfaccettature di artista, di donna. Quest’anno, invece, ho guardato i look e ho detto ‘Questo è Rose Villain, questo è Rose Villain…’ e penso che saranno meravigliosi”.

Pensi che Carlo Conti stia riuscendo a dare continuità ai cambiamenti che aveva portato Amadeus nelle scorse edizioni, in particolare coinvolgendo nuove categorie che qualche anno fa sarebbero risultate un pò insolite? Per fare alcuni nomi Guè, Tony Effe…

“Mi sembra che anche Carlo stia andando avanti sulla nuova wave, che stia portando i giovani, il rap, l’urban e vari generi… Secondo me questo è il futuro di Sanremo, Amadeus sicuramente è stata la miccia e sono felice che anche Carlo stia portando avanti questa ‘legacy'”.

A Settembre ti vedremo al Forum di Milano, sei emozionata?

“Sono felice, piena di adrenalina e non vedo l’ora di spaccare tutto”.

(ITALPRESS).