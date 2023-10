Roscio “Impegno Intesa Sanpaolo verso le imprese al femminile”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Questo premio ha come significato l'impegno di Intesa Sanpaolo in particolare verso le imprese al femminile. Questa è la settima edizione di Women Value Company, iniziamo da Firenze un tour sul territorio per valorizzare le migliori storie d'impresa". A dirlo Anna Roscio, Responsabile Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, in occasione del primo eventodedicato alle aziende vincitrici del premio Women Value Company 2023, organizzato dal Gruppo bancario in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario. col/fsc/gsl