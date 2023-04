MILANO (ITALPRESS) – Ieri sera, nel corso della prima serata del suo tour di cinque date “Rosa Chemical Live”, il cantautore italiano Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, noto anche per essere stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Made in Italy”, ha realizzato, a sorpresa, la prima delle tre opere di street art che saranno messe all’asta sul portale online dedicato alle iniziative benefiche, Charity Star.

Il ricavato andrà a sostegno del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli e della GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, che devolverà i fondi al reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato.

“Sono davvero fiero ed emozionato di aver dato vita a questo progetto che ha visto unite due forme d’arte a cui sono particolarmente legato e che mi rappresentano a pieno: la musica, suonata insieme al pubblico, e il disegno, passione che ha caratterizzato i miei esordi”, ha dichiarato Rosa Chemical sul palco. “Sono felice di aver condiviso questa esperienza unica e indimenticabile che va a sostenere chi si impegna quotidianamente per donare ai pazienti ricoverati le migliore cure possibili” ha concluso il cantante.

