Ronzulli “Portare avanti con coraggio le battaglie di Berlusconi”

ROMA (ITALPRESS) - "In questi 30 anni, Forza Italia ha scritto pagine uniche della storia repubblicana di questo Paese. Guardiamo al futuro insieme, ad altri 30 anni durante i quali, continueremo a mantenere vivo quel sogno trasformatosi in realtà chiamato Forza Italia". Così in un video postato sui social, la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli. ads/gsl (Fonte: Forza Italia)