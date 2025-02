Ronzoni “Servono politiche attive per il lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) - “Abbiamo deciso di scendere in piazza, parlare con le persone e affrontare con il paese reale il tema del precariato, che preoccupa non solo i lavoratori di oggi ma soprattutto i giovani, che saranno i lavoratori del futuro”. Così il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni, a margine dell’iniziativa "No ai lavoratori fantasma", in piazza Verdi, a Palermo. “Chi non ha un impiego a tempo indeterminato purtroppo viene considerato un fantasma, perché non ha un reddito certo - aggiunge Ronzoni -. Chiediamo al governo nazionale e a tutti i governi regionali di mettere in campo politiche attive per il lavoro, che diano risposte certe ai giovani che entrano in questo mondo. Dobbiamo prendere come esempio quello che è successo in Spagna, dove un accordo tra imprenditori, governo e sindacati ha permesso di non avere più contratti a tempo determinato: è stata una scommessa che hanno vinto, quindi mi chiedo perché non farlo in Italia”. xd8/vbo/gtr