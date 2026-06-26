Uil, Bombardieri “Al Congresso nazionale un grande approfondimento sull’IA”

ROMA (ITALPRESS) - Il XIX Congresso della Uil vedrà "un grande approfondimento sui temi che oggi sono nel dibattito politico e sindacale e che determineranno i grandi cambiamenti nel nostro Paese. Tra tutti l'intelligenza artificiale, una grande rivoluzione, come gestirla, come condizionarla, come difendere i diritti fondamentali della persona, come affrontare i cambiamenti del lavoro e come affrontare il tema della redistribuzione degli utili". Cosi il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine della conferenza stampa di presentazione del XIX Congresso nazionale della Uil, che avrà luogo dal 2 al 4 luglio a Padova e che vedrà, tra gli altri, la partecipazione della premier, Giorgia Meloni. "Saranno tre giorni di confronto dove faremo delle proposte concrete e, ovviamente, ci saranno anche i temi classici come lavoro, contratti, sicurezza", sottolinea. xb1/col4/mca1