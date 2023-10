Romano “Un libro per non dimenticare Marzio Tricoli”

PALERMO (ITALPRESS) - “Questo volume serve per non dimenticare e perché dopo 20 anni Marzio non è stato solo un uomo politico, uno sportivo, un avvocato. È stato un uomo pieno di ideali, un cavaliere della vita che ha salvato i suoi familiari in modo esemplare, cavalleresco. La sua figura resta nella memoria di chi l’ha conosciuto e di chi ha il dovere di conoscerlo perché è stato un personaggio chiave della svolta politica della destra siciliana e italiana. Il libro è un tributo e un album per avere chiara coscienza di cosa rappresenta un uomo come Marzio”. Lo ha detto Tommaso Romano, scrittore e curatore del volume "Marzio Tricoli - La primavera della Destra" edizioni Ex libris, presentato questo pomeriggio a villa Malfitano a Palermo. xd6/tvi/gtr