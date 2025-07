Romano “Semplificazione la parola chiave per la competitività”

ROMA (ITALPRESS) – “Un grande contributo di conoscenza quello offerto stamane dal Commissario europeo per la Semplificazione Valdis Dombrovskis nella sua audizione alla commissione per la Semplificazione che presiedo. Una identità di vedute e di obiettivi per quello che attiene l’obiettivo della progressiva semplificazione, nella consapevolezza che si debbano privilegiare i risultati e gli obiettivi finali piuttosto che la mera osservanza di regole, sebbene imprescindibili. Sicurezza, processi avanzati di digitalizzazione, difesa, qualità della vita e prosperità sono tutti obiettivi che non possono che essere favoriti da una crescente e consolidata semplificazione, elemento questo che avvicina ancora di più i cittadini alle istituzioni”.

Così Saverio Romano, presidente della commissione per la Semplificazione. “L’indagine conoscitiva della commissione, che oggi ha potuto includere l’apporto importante del Commissario Dombrovskis, prosegue nell’ottica di agevolare l’adozione di procedure utili a rendere sempre più trasparente e dinamico, aperto e fruibile il rapporto del cittadino con la politica e le istituzioni”, ha aggiunto.

