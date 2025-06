Romano “L’Estonia è al primo posto per digitalizzazione servizi pubblici”

ROMA (ITALPRESS) – Un’indagine conoscitiva sulla digitalizzazione in Estonia. E’ quella della Commissione parlamentare per la Semplificazione presieduta da Saverio Romano. “Si tratta di una missione che non poteva più essere differita – commenta il presidente Romano – dal momento che l’Estonia è stabilmente al primo posto nella classifica Desi (Digital Economy and society index) per il livello di digitalizzazione dei servizi pubblici. Un successo che risiede in una gestione ottimale dei big data secondo i criteri di riservatezza, disponibilità e integrità. Una diffusione capillare dell’identità digitale con la possibilità di votare in modo elettronico attraverso l’uso di piattaforme digitali, e un accesso semplificato ai servizi pubblici, per una governance digitale sempre più performante. Da sottolineare la presenza del sistema X-road che assicura una effettiva interoperabilità dei dati tra le banche dati pubbliche, nel rispetto del principio ‘once only’ nei confronti della pubblica amministrazione. Avanzato anche il livello di cybersecurity e in stadio avanzato dell’IA nel settore pubblico. Notevole anche il livello di digitalizzazione del sistema scolastico e sanitario. Estonia è inoltre al secondo posto in Europa per la velocità dei procedimenti nel comparto della giustizia”.

-Foto ufficio stampa Saverio Romano-

(ITALPRESS).