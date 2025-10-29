Romania, il Ministero della Difesa conferma “Informati dagli Usa sul ritiro di parte del contingente militare”

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Il ministero della Difesa della Romania è stato informato riguardo alla riduzione di parte delle truppe statunitensi dislocate sul Fianco Est della Nato, nell’ambito del processo di rivalutazione della postura globale delle forze militari degli Stati Uniti. Tra gli elementi della brigata che cesseranno le rotazioni in Europa figurano anche unità destinate alla Romania, dispiegate presso la base di Mihail Kogalniceanu. Secondo il ministero romeno, la riduzione delle forze statunitensi rappresenta un effetto delle nuove priorità dell’amministrazione presidenziale americana, annunciate già nel mese di febbraio.

La decisione tiene conto anche del fatto che la Nato ha rafforzato la propria presenza e attività sul Fianco Est, circostanza che consente agli Stati Uniti di riadattare la propria postura militare nella regione. “Rimarranno comunque circa 1.000 soldati americani in Romania, contribuendo a dissuadere qualsiasi minaccia e rappresentando una continuazione dell’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza regionale”, ha dichiarato il ministro romeno della Difesa, Ionut Mosteanu.

– Foto IPA Agency –

