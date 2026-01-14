Roma, venerdì 16 gennaio in piazza del Campidoglio si terrà un presidio a sostegno del popolo iraniano

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 16 gennaio, alle 16.00 in piazza del Campidoglio a Roma, si terrà una manifestazione promossa da Amnesty International e Woman Life Freedom for Peace and Justice, il movimento Donna Vita Libertà per sostenere il popolo iraniano a cui hanno aderito e si sono fatte copromotrici le associazioni Cultura Europae, Cultura Mundi, Diritti Italiae, “Una Marcia in più”, CultYt Youth for Culture, le associazioni spin off della ONG Cultura Italiae, Angeli Press e molte altre stanno aderendo in queste ore.

In Iran, uomini e donne stanno lottando pacificamente per i propri diritti fondamentali: libertà individuali, giustizia e democrazia e senza ogni forma di intervento militare straniero. Una mobilitazione per l’ autodeterminazione di un popolo pacifico che la Repubblica Islamica sta reprimendo con estrema violenza, attraverso arresti arbitrari, torture e uccisioni nelle strade del Paese. Una repressione che non può lasciare indifferente la comunità internazionale.

Con questa manifestazione si invitano cittadine e cittadini, associazioni, movimenti e chiunque abbia a cuore i diritti umani a prendere parte a un momento pubblico di testimonianza e solidarietà, per dare voce a chi oggi viene messo a tacere.

Essere presenti significa affermare che la libertà non ha confini e che la difesa dei diritti umani è una responsabilità collettiva. Roma diventerà così, per un giorno, uno spazio di sostegno concreto al popolo iraniano e alla sua legittima richiesta di futuro, dignità e democrazia.

