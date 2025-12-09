Roma, studentessa 23enne violentata all’uscita della metro Jonio. Indagini in corso

ROMA (ITALPRESS) – Una studentessa 23enne ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata Jonio della Metropolitana di Roma. Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire i fatti. L’allarme, a quanto si apprende, è scattato solo quando la ragazza si è recata in ospedale, raccontando di essere stata bloccata e violentata da tre uomini.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS)