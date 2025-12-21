Roma si tinge di rosso Ferrari con il “Christmas Day”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ferrari Christmas Day ha trasformato la Capitale in un palcoscenico di solidarietà, dove la velocità si è messa al servizio dei valori più profondi: legalità, attenzione ai più fragili e speranza. L’iniziativa, promossa dal Ferrari Club Passione Rossa insieme al NIC della Polizia Penitenziaria, con la testimonial Claudia Conte e la partecipazione del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, ha riunito a Roma istituzioni, volontari e cittadini in una giornata capace di lasciare il segno, soprattutto nel cuore dei ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD). La mattina si è aperta con uno spettacolo che ha incantato romani e turisti: una parata di Ferrari, scortate dalla Polizia Penitenziaria, ha sfilato tra le strade del centro storico, facendo brillare gli occhi di chi guardava. Ma la vera meta non era un traguardo simbolico: il corteo ha raggiunto la Scuola Allievi del Corpo “Giovanni Falcone”, luogo che parla di formazione, sacrificio e rispetto delle regole. Qui, i veri protagonisti hanno preso posto. I ragazzi dell’AIPD sono saliti a bordo delle vetture del Cavallino Rampante, stringendo mani, sorridendo, emozionandosi. Per loro non è stata solo una corsa, ma un’esperienza di libertà e appartenenza, un momento in cui sentirsi al centro, senza barriere. I motori hanno acceso sogni, regalando adrenalina e, soprattutto, felicità autentica. Accanto a loro, la presenza sensibile e partecipe di Claudia Conte, portavoce dell’Osservatorio Nazionale sul bullismo e il disagio giovanile, ha dato voce al senso più profondo della giornata: “A pochi giorni dal Natale, solidarietà e legalità hanno viaggiato su una Ferrari. Vedere questi ragazzi sorridere, emozionarsi, sentirsi protagonisti significa costruire una società più giusta e inclusiva. Quando i valori diventano gesti concreti, lasciano una traccia che resta”.

Parole che trovano eco in quelle di Fabio Barone, presidente del Ferrari Club Passione Rossa: “Avevamo promesso sorrisi, e li abbiamo visti uno a uno. Guidare una Ferrari è un privilegio, ma condividerla per una causa così nobile, insieme alla Polizia Penitenziaria, dà un senso profondo alla nostra passione”. Il Ferrari Christmas Day è stato anche silenzio e memoria. Davanti alla teca che custodisce i resti dell’auto di Giovanni Falcone, l’omaggio al magistrato e alla sua scorta ha ricordato a tutti che la legalità non è un concetto astratto, ma una scelta quotidiana, spesso pagata con la vita. A completare la giornata, le dimostrazioni delle unità cinofile e del servizio droni della Polizia Penitenziaria, alla presenza del comandante del NIC Ezio Giacalone: un racconto concreto di professionalità, impegno e tutela della collettività.

– foto Claudia Conte –

(ITALPRESS).