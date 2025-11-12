Roma, sgomberati altri undici appartamenti occupati abusivamente / Video

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina, come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, è stato dato avvio allo sgombero di undici appartamenti occupati abusivamente, in uno stabile di via Eudo Giulioli.

Con le operazioni odierne si completa il piano di intervento avviato il 5 novembre scorso che ha portato allo sgombero di 4 palazzine, all’interno di un immobile che ospitava 24 appartamenti di cui 19 occupati abusivamente e gli altri 5 regolarmente locati ad occupanti regolari.

Gli immobili sono oggetto di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, che, su delega della Procura della Repubblica di Roma, è stato eseguito questa mattina dai Carabinieri. Il provvedimento recepisce le risultanze che, sotto la direzione della Procura di Roma, sono state raccolte dai Carabinieri della Compagnia Casilina i quali, attraverso una mirata attività info-investigativa, hanno documentato l’illecita occupazione abusiva dell’immobile, evidenziando i riflessi negativi che l’occupazione abusiva aveva avuto per la sicurezza dell’area.

L’attività dei Carabinieri ha consentito all’Autorità giudiziaria di emettere il decreto di sequestro, provvedimento che ha consentito di dare avvio allo sgombero completato oggi. Con l’odierno intervento vengono scongiurate diverse criticità per la sicurezza della zona, collocata in un più ampio contesto a connotazione residenziale, che negli anni si erano manifestate con numerosissimi episodi di liti, disturbo alla quiete pubblica, ubriachezza molesta e reati contro il patrimonio, i cui protagonisti sono stati spesso identificati in alcuni occupanti abusivi degli immobili.

L’operazione odierna consente, inoltre, di restituire la vivibilità necessaria ai 5 nuclei familiari che occupano l’immobile regolarmente (tra cui diversi anziani) che, nel corso delle operazioni, hanno espresso la loro gratitudine per l’intervento dei militari. Gli occupanti regolari, infatti, fino all’intervento odierno, sono stati costretti a vivere in uno stabile quasi interamente oggetto di occupazione abusiva, spesso teatro di condotte illecite e fenomeni di insicurezza diffusa.

L’intervento costituisce, pertanto, un’importante operazione di ripristino della legalità accompagnata tuttavia dall’umanità che ha contraddistinto l’intervento istituzionale: per ogni nucleo familiare sgomberato sono state preventivamente individuate delle adeguate soluzioni abitative attraverso il contributo dei servizi sociali di Roma Capitale e sono state scongiurati anche rischi per i nuclei familiari degli occupanti abusivi, alcuni dei quali, anche con la presenza di minori molto piccoli, vivevano in forti condizioni di disagio e precarie condizioni igienico-sanitarie all’interno degli appartamenti occupati.

