Roma, scoperti due hotel abusivi all’Esquilino: 82 mila euro di ricavi in tre mesi non dichiarati

ROMA (ITALPRESS) – Due hotel abusivi chiusi, quasi 82 mila euro di ricavi non dichiarati ricostruiti in tre mesi e un’ulteriore struttura ricettiva irregolare con 18 camere e 51 posti letto. È il bilancio dei controlli della Guardia di finanza di Roma nel rione Esquilino, nell’ambito delle attività di contrasto alle irregolarità nel settore turistico-ricettivo.

Gli interventi del 3° Nucleo Operativo Metropolitano hanno riguardato strutture formalmente registrate come attività extralberghiere, ma organizzate e gestite di fatto come alberghi. Per due strutture è stata disposta la chiusura immediata da parte di Roma Capitale, con l’avvio del procedimento per la revoca dei titoli autorizzativi.

Un altro hotel abusivo è stato sottoposto ad approfondimenti fiscali: le verifiche hanno permesso di accertare l’omessa memorizzazione dei corrispettivi relativi a circa 1.000 clienti negli ultimi tre mesi, per quasi 82 mila euro di ricavi non dichiarati. Individuata inoltre, nei pressi di piazza dell’Indipendenza, una struttura con 18 camere e 51 posti letto, formalmente suddivisa in tre attività di affittacamere.

Prenotazioni centralizzate, un’unica reception e sistemi gestionali comuni hanno evidenziato, secondo i finanzieri, una gestione unitaria riconducibile a un’attività alberghiera priva dei necessari titoli. Gli accertamenti hanno fatto emergere anche sette posti letto oltre la capienza autorizzata, l’assenza del registratore telematico e irregolarità relative a due addetti alle pulizie. Complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per 34 mila euro.

– Foto screenshot video GDF –

(ITALPRESS).