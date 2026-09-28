Smascherata banda specializzata nei furti di auto a Roma, tre arresti in flagranza

ROMA (ITALPRESS) – Tre cittadini sudamericani, poco più che ventenni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Roma con l’accusa di rapina impropria dopo essere stati sorpresi mentre tentavano di forzare alcune auto in sosta nel parcheggio all’angolo tra via Tuscolana e via Vincenzo Marronaro.

I tre, che si muovevano in coppia mentre un complice faceva da vedetta, sono stati notati da due agenti del commissariato Romanina liberi dal servizio. Dopo aver assistito a un furto e a un successivo tentativo, gli agenti hanno allertato le Volanti. Alla vista dei poliziotti, i tre hanno reagito con violenza tentando la fuga, ma sono stati bloccati.

Recuperati documenti e chiavi sottratti al proprietario di un’auto. I tre, già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati condotti in carcere dopo la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).