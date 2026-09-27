Roma, aggredisce e tenta di rapinare un uomo: arrestato un 26enne

ROMA (ITALPRESS) – Un 26enne peruviano è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante per una rapina ai danni di un 52enne ecuadoriano. I militari, intorno all’1.30, stavano transitando in via Giolitti quando hanno notato il 26enne colpire la vittima con un calcio al petto e diversi pugni al volto nel tentativo di strappargli il borsello a tracolla contenente portafoglio e telefono cellulare. L’intervento immediato dei Carabinieri ha consentito di bloccare l’uomo e recuperare l’intera refurtiva.

-Foto di repertorio Carabinieri-

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