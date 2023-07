ROMA (ITALPRESS) – Il Servizio Giardini del Dipartimento capitolino Tutela Ambiente, con l’impiego di 8 operatori, ha effettuato oggi un intervento straordinario di sfalcio, potatura delle siepi, riduzione del rischio su alcune alberature e ripristino del decoro nelle aree verdi del quadrante del quartiere di San Basilio compreso tra via Tranfo, Via Gigliotti e Via Mechelli. Un intervento realizzato congiuntamente con Ama che ha messo a disposizione 8 operatori e mezzi, con l’assistenza di agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Roma Capitale e concordato con il Municipio IV. “Abbiamo voluto realizzare questo intervento concordato con il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti e per il quale ringrazio le Forze dell’ordine, gli operatori del Servizio Giardini e dell’Ama su aree verdi che, pur non essendo di diretta competenza del Dipartimento capitolino, necessitavano di urgenti opere di cura. Così come avvenuto in diversi altri casi, mettiamo a disposizione operatori e mezzi per interventi straordinari, avendo come priorità il ripristino del decoro in aree particolarmente critiche nell’interesse della cittadinanza” dichiara Sabrina Alfonsi, assessore all’Agricoltura, Ambiente Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Comune di Roma