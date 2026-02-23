ROMA (ITALPRESS) – È stato riaperto alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi il Belvedere Cederna: una magnifica terrazza panoramica con camminamento sui Fori e sul Colosseo. Si tratta di uno spazio rimasto chiuso per tanti anni a causa del vicino cantiere della metro C e ora riaperto con nuovi arredi e spazi verdi: un luogo ideale per ammirare uno degli scorci più iconici della Capitale intitolato ad Antonio Cederna, indimenticato intellettuale scomparso nel 1996 che ha dedicato la sua vita a storiche battaglie ambientaliste e culturali a favore della capitale.

“La riapertura del Belvedere Cederna è un evento importante per Roma perché restituisce un affaccio suggestivo su uno dei più affascinanti panorami di Roma, davanti al Colosseo, alla Basilica di Massenzio e ai Fori. Siamo orgogliosi di poter offrire ai romani e ai visitatori di tutto il mondo uno spazio unico e prezioso, dove poter godere della bellezza della città e della sua storia. Questo è il nostro modo di continuare a lavorare per una Roma più bella, più vivibile e più inclusiva”. Lo afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Una grande soddisfazione riaprire questo spazio pubblico e restituirlo riqualificato alla città. Un luogo dedicato ad una figura di intellettuale e politico che ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione del dibattito pubblico su ambiente e cultura.

Molte delle azioni che stiamo attuando inverano i ragionamenti e le linee di intervento a suo tempo individuate da Antonio Cederna: tutto quello che stiamo facendo sul verde oggi si ricollega alla sua visione complessiva, rendendo più vera e reale quella declinazione di città per tutte e tutti, inclusiva e plurale, una città bene comune in cui il diritto al verde e alla Natura si saldano con il diritto alla cultura, in cui la fruizione pubblica dello spazio collettivo è benessere, è salubrità dell’aria e qualità ambientale, è lotta alla cementificazione e alle disuguaglianze”. Dichiara l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

Il Belvedere Cederna si colloca sul percorso pensato dal Progetto Carme, la Nuova Passeggiata Archeologica che abbraccia tutta l’area antica, ormai in avanzata fase di lavorazione sulla base del progetto del gruppo Labics, Orizzontale e Openfabric vincitore del primo concorso internazionale di architettura. Tra i presenti all’inaugurazione c’erano Camilla, Giuseppe e Giulio Cederna (figli di Antonio Cederna), il Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Simone Quilici; il Sovrintendente di Roma Capitale, Claudio Parisi Presicce; il Responsabile per il Progetto Carme, Walter Tocci; il giornalista, vincitore del premio Antonio Cederna, Francesco Erbani; la violoncellista Valentina Verzola.

