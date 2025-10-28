Roma, operazioni di sgombero e abbattimento di immobili abusivi in zona Casilino

ROMA (ITALPRESS) – Scattate all’alba le operazioni interforze per lo sgombero e l’abbattimento di immobili abusivi in via Arzachena, a Roma. Sotto la regia di un dirigente della Questura di Roma, contingenti della forza pubblica, insieme a personale degli uffici territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con il concorso dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, sono iniziate le attività di accesso in un comprensorio immobiliare residenziale abusivo in zona Casilino, con attenzione rivolta a due cespiti immobiliari.

All’interno erano stati censiti e sono stati trovati alcuni nuclei familiari composti da adulti e minori, a cui sarà data tutta l’assistenza alloggiativa necessaria in conformità ai presupposti di legge. Le operazioni, che si stanno svolgendo in un clima di serenità e attenzione anche considerata la presenza di minori, fanno sapere dalla Questura, saranno seguite dall’inizio del ripristino dei luoghi, con l’abbattimento dei manufatti abusivi, grazie alla collaborazione fattiva del Municipio che è impegnato da tempo nel ripristino della legalità della zona.

