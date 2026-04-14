Roma, nuova area ludica nel parco Andrea Campagna

ROMA (ITALPRESS) – Sono terminati i lavori della nuova area ludica nel parco Andrea Campagna, uno dei siti verdi del Municipio IV, a Roma. I bambini potranno giocare in un nuovo spazio, che occupa una superficie di circa 200 metri quadrati, attrezzato con una struttura a castello con una torre e scivolo, un’altalena e tre posti con seggiolino inclusivo a nido, uno scivolo piccolo, due giochi a molla a forma di macchina e di scooter e un dondolo a molla. Tutta l’area è stata pavimentata con gomma colorata antitrauma e sono state installate quattro nuove panchine in legno.

“Questi lavori di riqualificazione hanno permesso di restituire alle bambine, ai bambini e alle famiglie che frequentano il parco una nuova area ludica accogliente e sicura, che si aggiunge a quelle già completate nel quarto municipio come, ad esempio a piazza Santa Maria Consolatrice, a Casal Monastero, al parco di Aguzzano e a via Achille Tedeschi. Un grande lavoro su tutta la città che finora ha visto la realizzazione e la riqualificazione di oltre 120 aree ludiche, e più di 40 aree fitness”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

Inoltre, già nel 2024 era stata riqualificata l’area fitness con la completa riqualificazione del playground polivalente per il basket e il calcio, che è stato dotato anche di una nuova recinzione. Il nuovo playground va ad integrare l’area fitness già realizzata nel parco e dotata di una struttura combinata per il calisthenics, cyclette, ellittica, panca inclinata e pavimentazione antitrauma.

“Grazie a questi interventi, i parchi e le aree verdi di Roma stanno diventando più accoglienti, inclusivi e facilmente fruibili da tutte le fasce d’età. È fondamentale far in modo che, in ogni territorio, vi sia un miglioramento significativo della qualità ambientale e che venga garantito lo stesso diritto al verde, che è diritto al benessere, alla salute e alla socialità. Inoltre, questo parco è oggetto di un patto di collaborazione tra l’Amministrazione e la cittadinanza attiva, uno strumento che rafforza ancora di più il legame tra i cittadini e i beni comuni, valorizzando azioni virtuose di cura e promozione”, conclude Alfonsi.

-Foto ufficio stampa Assessore Alfonsi-

(ITALPRESS).