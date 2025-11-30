ROMA (ITALPRESS) – Maxi operazione dei Carabinieri nel centro storico della capitale contro furti ai danni dei turisti. L’operazione si è conclusa con 12 persone arrestate e 7 denunciate. In via Labicana è stato bloccato un 29enne cubano che aveva appena sottratto il cellulare a una turista austriaca. Nella metro Termini arrestato un 55enne romeno per il furto del portafogli a un turista brasiliano, mentre altri tre connazionali sono stati fermati in un vagone dopo aver borseggiato una cittadina danese.

Alla fermata Ottaviano manette per due peruviani che avevano derubato un’anziana polacca; su un autobus è stato invece arrestato un 54enne marocchino per il furto di uno smartphone. In via del Mascherino fermati due algerini sorpresi con lo zaino di una turista indiana. Una 23enne bulgara è stata arrestata in via di San Claudio, mentre la sua complice è stata denunciata.

In piazza del Colosseo bloccata una cittadina rom subito dopo il furto del portafogli a una turista turca. Alla fermata Colosseo, arrestata una 23enne italiana, mentre la complice è riuscita a fuggire. Tra i denunciati anche un 22enne argentino, una 20enne spagnola in un negozio di via del Corso, due minori romeni per un borseggio in via Arcione, un 31enne cileno in via del Tritone e un 16enne fermato in via Cavour dopo aver tentato un furto su una turista italiana.

