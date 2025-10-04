Roma, manifestazione pro Pal, sequestrate maschere e aste in metallo

ROMA (ITALPRESS) - Maschere antigas, indumenti usa e getta, abitualmente utilizzati per evitare l'identificazione, aste metalliche e in legno sono stati sequestrati dalla polizia di Stato a Roma, durante i controlli in occasione del corte pro Palestina. Circa 60 persone sono state accompagnate negli uffici di polizia. Le maschere antigas e gli altri oggetti sequestrati sono stati rinvenuti su due pulmann e un'auto. (ITALPRESS). abr/