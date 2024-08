ROMA (ITALPRESS) – Dalle 12:15 i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con 4 squadre e 3 Canadair in via Monte Carnevale, in zona Muratella, per un incendio di vegetazione. Il fronte di fuoco è di oltre 2 km. Le operazioni sono in corso, anche perchè le fiamme sono alimentate dal vento, che ha spinto il fumo in centro città.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Roma