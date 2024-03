ROMA (ITALPRESS) – Dopo oltre dieci anni di attesa, è stato finalmente inaugurato, oggi, il parcheggio di scambio multipiano della stazione metro Conca D’oro. Un’ottima notizia che i cittadini aspettavano dal 2012, quando in concomitanza con l’inaugurazione dell’allora capolinea della B1 si sarebbe dovuto aprire anche il parcheggio. Il parcheggio, realizzato su due livelli interrati, avrà una capacità totale di 203 posti auto, di cui 5 posti saranno riservati ai disabili. Ci saranno, inoltre, 14 posti per i ciclomotori. Gli accessi carrabili saranno due: uno in ingresso da via Martana, con corsia di canalizzazione da Via Val Di Cogne, l’altro in uscita su viale Tirreno. Il parcheggio sarà aperto dalla domenica al giovedì, dalle ore 5.15 alle ore 00.15 e dal venerdì al sabato, dalle 5.15 alle 2.15 e sarà fruibile in maniera gratuita dai possessori della Metrebus Card mensile ed annuale e dalle categorie esenti dal pagamento della sosta tariffaria. Per gli utenti occasionali il piano tariffario è di € 1,50 per le prime 12 ore di sosta consecutive e di € 2,50 fino a 16 ore di sosta consecutive. “E’ un lavoro importante quello che stiamo cercando di rilanciare perchè l’intermodalità che è decisiva e deve essere legata a un suo incentivo e a una valorizzazione dei nodi del trasporto pubblico, delle stazioni che abbiano anche una qualità urbana e che siano dei luoghi anche dove sia bello stare”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione dell’inaugurazione.

“Questo parcheggio ha una doppia caratteristica: consente un utilizzo agevolato, gratuito a chi ha la tessera metrebus, ed è importantissimo perchè stiamo cercando di agevolare questo strumento di pagamento che porta con se non solo l’accesso agli autobus, alla metro ma anche a una serie di servizi aggiuntivi, dalle biciclette ai monopattini sharing” e poi è un “Luogo, che oltre ad essere energicamente efficiente, ha un lavoro coordinato con il municipio per renderlo un luogo più vivo e bello. C’è il verde, i giochi e ci sarà anche uno spazio giovani”. L’obiettivo indicato dal Sindaco è di “Avere sempre più i nodi del trasporto pubblico che acquisiscono anche una funzione, come in altre città europee, che sono anche luoghi belli e non respingenti. Luoghi che hanno una funzione e un’attrattività, centralità all’interno dei rispettivi quadranti” aggiunge il sindaco. Il Sindaco ha aggiunto “Questo parcheggio segue quello di Laurentina, poi ci sarà Annibaliano, entro un mese, poi Partigiani, quindi proseguiamo questa politica di ampliamento del numero di parcheggi e di rafforzamento di una politica dell’intermodalità essenziale per rendere fruibile la nostra rete di trasporto pubblico che abbiamo il dovere di finanziare e rafforzare. Per quanto sarà ramificata ed efficiente la nostra rete su ferro per svolgere la sua funzione deve essere appoggiata all’intermodalità” e concluso con un “Grazie al sostegno della Regione che auspichiamo che non solo prosegua ma si rafforzi”.(ITALPRESS).

Foto: xl5