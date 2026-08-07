Rapina un supermercato a Frosinone e poi tenta la fuga in camper ma si schianta contro un palo, arrestato

FROSINONE (ITALPRESS) – Ha fatto irruzione, armato di pistola, in un supermercato Conad a Ceccano, in provincia di Frosinone, facendosi consegnare l’incasso e scappando a bordo di un camper. Durante la fuga, però, si schianta contro un palo della luce. Così è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Frosinone un uomo ritenuto responsabile di rapina aggravata. Nello specifico, intorno alle ore 12:45, l’uomo, armato di pistola, ha fatto irruzione all’interno del supermercato Conad situato in via per Frosinone a Ceccano. Sotto la minaccia dell’arma, il malvivente ha intimato alla cassiera di consegnare l’incasso, asportando la somma contante di circa 1.500 euro, per poi darsi a precipitosa fuga a bordo di un camper. L’immediata attivazione dei sistemi di allarme e la tempestiva segnalazione giunta al 112 hanno consentito alla Centrale Operativa di coordinare le ricerche del mezzo in fuga. Poco dopo, un equipaggio della Sezione Radiomobile ha intercettato il veicolo nel territorio del capoluogo ciociaro, all’intersezione tra via Saragat e via Iacobucci. Durante le concitate fasi dell’inseguimento, il conducente del camper ha perso il controllo del veicolo, impattando violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Nonostante il violento scontro, il fuggitivo ha tentato un ultimo disperato tentativo di fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato e messo in sicurezza dai militari operanti dopo circa 5 minuti dall’evento delittuoso, vincendo una breve resistenza passiva opposta dal soggetto. La successiva perquisizione effettuata all’interno del camper ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro l’arma utilizzata per la rapina, rivelatasi una pistola scacciacani Beretta calibro 9 priva del tappo rosso, munita di serbatoio con 4 cartucce a salve. È stata altresì recuperata l’intera refurtiva di 1.500 euro, che è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario dell’esercizio commerciale. Anche il camper utilizzato per la fuga è stato sottoposto a sequestro penale. L’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

– foto ufficio stampa Carabinieri Frosinone –

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