ROMA (ITALPRESS) – Centinaia di persone, in gran parte giovani, hanno partecipato a Roma alla fiaccolata in ricordo di Michelle Causo, la 17enne assassinata da un suo coetaneo a Primavalle, quartiere periferico della capitale. Presenti tra gli altri anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Gualtieri ha parlato davanti l’entrata del Liceo Gassman prima di partire con la fiaccolata che si è spostata verso il luogo del ritrovamento del corpo della giovane, dove ad attendere il corteo c’era già un folto gruppo di persone, tra le quali la madre della ragazza, accanto a fiori e striscioni.

“Credo che ci siano poche circostanze più dolorose e tristi di ritrovarsi a piangere una giovane ragazza nel fiore degli anni strappata alla vita dalla violenza di chi l’ha uccisa barbaramente – ha detto il sindaco -. Sono qui innanzitutto a esprimere il dolore di Roma Capitale, di tutta la città. A portare la vicinanza e l’affetto di tutte le romane e i romani ai suoi familiari, ai suoi amici e ai suoi compagni. A tutti coloro i quali le hanno voluto bene e ce le ricordano come una persona gioiosa, come una giovane donna che non meritava di conoscere questa terribile violenza”.

“Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso – ha proseguito -. Vogliamo esprimere un sentimento di rigetto della violenza in tutte le sue forme, di una comunità che vuole essere solidale a chi piange e a chi soffre. Una comunità che vuole cercare pure in un momento così duro e pesante di dare un messaggio positivo, di amore e di speranza, sapendo che non ci sono parole per giustificare un gesto così. Sentiamo tutta la responsabilità, penso di coinvolgere tutte le istituzioni e la città, rispetto a dei fenomeni che vediamo forti e terribilmente presenti. La violenza contro le donne, il rifiuto spesso della libertà e dell’autonomia delle donne porta a gesti di violenza, addirittura all’omicidio. Sentiamo il dovere di prevenire, proteggere e reprimere tutti i fenomeni di violenza contro le donne. E crediamo che sia un grande compito culturale”.

“C’è il dovere di capire che cosa dobbiamo fare di più per sostenere chi si trova in situazioni di disagio psicologico per prevenire situazioni che come in questo caso portano a incredibili momenti di violenza – ha detto ancora Gualtieri -. Non servono molte parole, serve la vicinanza e l’impegno comune. Come istituzioni cercheremo di capire come meglio possiamo fare la nostra parte”.

“Sono qua per portare le condoglianze e la partecipazione di tutta la Regione – ha detto Rocca -. E’ importante la comunità scolastica all’interno delle nostre realtà, soprattutto quelle più sfidanti e difficili”. Nel suo discorso ha ringraziato il preside del Liceo Gassman “per il voler mantenere e proteggere, per quanto difficile possa essere il quartiere, questo senso di comunità e accoglienza che i ragazzi e le loro famiglie devono sentire all’interno di questa istituzione. Questa fiaccolata e i minuti di silenzio che ci accompagneranno devono essere utilizzati per ricordare Michelle e tutto il bello che ha regalato nei suoi 17 anni, e devono servire a tutti noi per capire come uscire da una situazione di sconfitta, quale questa è, perchè così mi sento davanti a una tragedia e a una violenza inspiegabile, rispetto alla quale noi non possiamo non interrogarci su quale strumenti dobbiamo mettere in campo, perchè troppo spesso ci troviamo a piangere queste situazioni – ha aggiunto Rocca -. E’ evidente che è nella collaborazione fra le istituzioni che si può crescere, nell’accompagnare gli istituti scolastici e nel rafforzare il sostegno psicologico e la capacità di ascolto non solo per gli studenti ma per le loro famiglie”.

“Bisogna ricordare Michelle, essere vicini alla sua famiglia ma trarre la forza da questa tragedia per migliorare e capire che non è con l’odio e con la rabbia che si deve rispondere ma soltanto migliorando le nostre comunità”, ha spiegato il governatore, ricordando che Michelle faceva del volontariato: “E’ attraverso questi gesti positivi che si può creare una società migliore”.

