Roma, Gualtieri si ricandida “Per cambiare la città servono 10 anni”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho ufficializzato la mia candidatura per continuare a trasformare Roma, a renderla più efficiente, più accogliente, più bella, più verde, più solidale”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all’Auditorium della Conciliazione.

“Lo faremo con un squadra a partire da tante volontarie e volontari – ha aggiunto -. Rivolgo un appello alle romane e ai romani: unitevi a noi nell’elaborazione del programma e nella partecipazione per una campagna elettorale che vogliamo sia anche un grande momento di partecipazione democratica, per indicare con ancora maggior precisione gli obiettivi per i prossimi cinque anni. Roma è una grandissima città, per essere cambiata in profondità servono 10 anni, siamo orgogliosi del lavoro fatto, al tempo stesso vogliamo essere giudicati anche per i progetti che abbiamo per i prossimi 5 anni”.

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