ROMA (ITALPRESS) – “Sono settimane molto intense per la città con tantissimi eventi. Sono molto soddisfatto che la macchina amministrativa capitolina stia reagendo molto bene”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del Concertone del Primo Maggio, rivolgendo poi un ringraziamento a tutti i lavoratori della Capitale che “hanno reso possibile, in questa città, di gestire numeri impressionanti in modo efficiente e in piena sicurezza”.

E sul primo maggio e i morti sul lavoro: “Il numero dei morti sul lavoro è inaccettabile. È una vera emergenza. Si deve e si può fare di più. Abbiamo approvato un protocollo innovativo per i lavori del Giubileo che ha portato a zero incidenti perché ha aumentato la sicurezza, la dignità e la qualità del lavoro. Vogliamo estendere questo modello a tutte le tipologie di lavoro. È fondamentale che questo diventi una priorità assoluta per il nostro paese. Roma sta facendo la sua parte”.

