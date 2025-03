Roma, Gualtieri “In 10 anni verranno realizzati 30 mila alloggi di edilizia popolare”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo voluto, da subito, inserire tra i tre pilastri della nostra azione, anche con il contributo importante dell’assemblea Capitolina, un piano articolato su quattro direttrici principali: l’acquisto di nuovi alloggi, i progetti di recupero del patrimonio esistente, la riforma del welfare abitativo e nuovi strumenti, come appunto l’agenzia sociale dell’abitare, sulla quale proprio pochi giorni fa, abbiamo deliberato sull’acquisto di nuove case”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo al convegno “All we need is Home”, la prima Conferenza Internazionale sulla Casa di Roma.

Un evento di due giorni che riunirà esperti, decisori politici e attivisti da tutta Europa per affrontare una delle sfide più urgenti di oggi: il diritto all’abitare. Al centro del dibattito strategie innovative, casi di successo e politiche pubbliche per garantire una casa accessibile e sostenibile per tutti.

“Ci siamo impegnati a fondo, spingendo al massimo delle nostre possibilità materiali, con uno stanziamento senza precedenti: 220 milioni per l’acquisto di immobili, già siamo a 120 acquistati, 88 con un acquisto ormai finalizzato – ha aggiunto -. L’obiettivo è, entro la fine del mandato, di arrivare, con le nostre forze, a 1500 alloggi di edilizia residenziale pubblica aggiuntivi”.

Il sindaco Gualtieri ha ricordato che “dobbiamo porci il problema di un orizzonte temporale più ampio, non ci fermeremo finché non risolveremo il problema, serve un salto di qualità: ormai è in dirittura di arrivo una delibera che fa un lavoro enorme di ricognizione di tutti gli spazi esistenti per la realizzazione di 30 mila alloggi Ers, in 10 anni”.

Guardando all’Europa per Gualtieri è “urgente costruire una risposta , anche per questo con un gruppo di sindaci abbiamo dato vita a un gruppo di ‘mayor for housing’ con tante città, europee e italiane, con l’obiettivo di proporre, un piano per l’housing. È tempo di voltare pagina, mettere al centro le politiche per la casa, l’Europa riparta dalla casa”.

