Roma, Gualtieri “In 10 anni 30 mila alloggi di edilizia popolare”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci siamo impegnati a fondo, spingendo al massimo delle nostre possibilità materiali, con uno stanziamento senza precedenti: 220 milioni per l'acquisto di immobili, già siamo a 120 acquistati, 88 con un acquisto ormai finalizzato. L'obiettivo è, entro la fine del mandato, di arrivare, con le nostre forze, a 1500 alloggi di edilizia residenziale pubblica aggiuntivi". Lo ha detto Il sindaco il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine del convegno "All we need is Home", la prima Conferenza Internazionale sulla Casa di Roma. "Dobbiamo porci il problema di un orizzonte temporale più ampio, non ci fermeremo finché non risolveremo il problema, serve un salto di qualità: ormai è in dirittura di arrivo una delibera che fa un lavoro enorme di ricognizione di tutti gli spazi esistenti per la realizzazione di 30 mila alloggi Ers, in 10 anni", ha concluso Gualtieri. xc3/vbo/mca2