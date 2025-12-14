Roma, grande successo per la Notte Bianca della CIE. Gualtieri e Battaglia “Adesione straordinaria”

ROMA (ITALPRESS) – La Notte Bianca della Carta d’Identità Elettronica si è rivelata un’iniziativa di grande successo, registrando una partecipazione rilevante da parte dei cittadini e l’esaurimento, in tempi rapidissimi, di tutte le prenotazioni disponibili nei Municipi coinvolti. L’apertura straordinaria degli sportelli, infatti, ha rappresentato una risposta concreta alle esigenze di chi, durante la settimana, incontra difficoltà ad accedere ai servizi anagrafici, rafforzando al contempo il percorso di accompagnamento verso la scadenza del 3 agosto 2026, data oltre la quale le carte d’identità cartacee non saranno più valide. L’inaugurazione della serata, nel VII Municipio, si è svolta alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell’Assessore alle Periferie e ai Servizi Delegati, Pino Battaglia.

“Una bellissima iniziativa che aumenta ulteriormente le possibilità per i cittadini romani di ricevere questo importante documento grazie all’impegno dei dipendenti capitolini. Prosegue il nostro lavoro con numeri sempre in crescita e tempi che si riducono”, ha detto Gualtieri. “La buona riuscita della Notte Bianca delle CIE – ha dichiarato l’assessore Battaglia – dimostra l’importanza di implementare la nostra capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. Al momento della prenotazione, in appena mezz’ora, sono andati esauriti tutti i 639 appuntamenti messi a disposizione nei 10 Municipi coinvolti: un segnale chiaro di quanto questo servizio sia utile e atteso”.

Nel corso del fine settimana, grazie alle aperture straordinarie dei Punti Informativi Temporanei (PIT), agli open day e all’iniziativa della Notte Bianca, Roma Capitale ha garantito dunque un servizio significativo per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, arrivando a emettere complessivamente circa 2.000 CIE. Roma è stata l’unica città in Italia ad aver attivato nel weekend un sistema così articolato, a testimonianza di un elevato livello organizzativo e di una particolare attenzione alle esigenze dei cittadini. “Desidero ringraziare i Presidenti dei Municipi e tutti i dipendenti di Roma Capitale che hanno dato la loro disponibilità e che, con professionalità, hanno reso possibile la riuscita di questa iniziativa. Il grande riscontro da parte dei cittadini ci conferma che questa è la strada giusta: nei prossimi mesi continueremo a promuovere iniziative analoghe, portando i servizi sempre più vicino alle persone” ha concluso l’assessore Battaglia.

La Carta d’Identità Elettronica non rappresenta soltanto un documento di riconoscimento, ma costituisce anche uno strumento fondamentale di identità digitale, che consente di accedere in modo semplice e sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione, svolgendo le stesse funzioni dello SPID.

