Dalla Regione Lazio 15 milioni per i giovani imprenditori, Angelilli “Tre bandi da settembre”

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere giovani imprenditori e professionisti under 40. Da settembre saranno aperti tre nuovi bandi destinati a favorire l’accesso al credito e contributi a fondo perduto per finanziare investimenti, innovazione e sviluppo delle attività economiche e professionali.

“Con questi tre bandi vogliamo offrire ai giovani imprenditori e professionisti del Lazio un sostegno concreto per crescere, investire e affrontare le sfide del mercato”, ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, nel corso della presentazione delle nuove misure. “Mettiamo a disposizione 15 milioni di euro nel 2026 con strumenti pensati per accompagnare sia chi ha già avviato un’attività sia chi vuole avviare un nuovo progetto imprenditoriale o professionale”.

Alla presentazione sono intervenuti anche Vittorio Sambucci, presidente della Commissione Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio, e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, insieme ai rappresentanti della Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria. Le misure prevedono: 7 milioni di euro per prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro, destinati a PMI e professionisti under 40 già operativi, per sostenere investimenti, innovazione e sviluppo; 5 milioni di euro per prestiti a tasso zero fino a 25.000 euro, rivolti a nuove microimprese e attività professionali avviate da giovani under 40; 3 milioni di euro in contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro, destinati ai professionisti under 40 per progetti di sviluppo, ammodernamento e innovazione digitale.

“Queste misure sono il risultato di un confronto costante con la Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio”, ha aggiunto Angelilli. “L’ascolto delle categorie ci ha permesso di costruire strumenti più vicini alle esigenze di chi ogni giorno investe sul proprio futuro. Abbiamo rafforzato le risorse disponibili e differenziato gli interventi tra prestiti agevolati e contributi a fondo perduto, così da rispondere ai diversi fabbisogni di imprese e professionisti.” I tre bandi saranno pubblicati e aperti a partire dal mese di settembre. Nel corso dell’incontro è stato inoltre annunciato che il Consiglio regionale del Lazio procederà a breve all’aggiornamento della normativa sull’equo compenso, con l’obiettivo di rafforzare le tutele dei professionisti e garantire una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità delle prestazioni rese.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

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