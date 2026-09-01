Roma, entra in un negozio e minaccia un cliente con il coltello: arrestato

ROMA (ITALPRESS) – È stato arrestato dalla Polizia di Stato un 41enne italiano, indagato per tentata rapina aggravata, al termine di un intervento scattato nel quartiere Montagnola dopo una segnalazione al 112. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe entrato in un esercizio commerciale minacciando i presenti e avrebbe poi puntato un coltello alla gola di un cliente, rivolgendogli minacce di morte. Avrebbe inoltre utilizzato un tirapugni per colpire la vetrata del negozio.

Gli agenti del IX Distretto Esposizione e del VII Distretto Tor Carbone lo hanno individuato a poca distanza dall’esercizio commerciale. Poco dopo sono stati recuperati il coltello e il tirapugni che, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati durante l’aggressione.

Gli accertamenti hanno inoltre collegato l’episodio a un altro intervento avvenuto il giorno precedente nello stesso esercizio commerciale, dove l’uomo avrebbe provocato danneggiamenti utilizzando un bastone e aggredito alcuni passanti.

A conferma della ricostruzione sono state acquisite anche le immagini della videosorveglianza. Nel corso della perquisizione domiciliare, infine, sono stati trovati un tirapugni in metallo, tre pugnali, un coltello a scatto e due sfollagente telescopici.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice del Tribunale di Roma.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).