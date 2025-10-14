Roma e Assisi insieme per il Giubileo, avviata un’iniziativa di scambio turistico-culturale

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’accordo “Insieme per il Giubileo”, Roma e Assisi hanno dato vita a un’iniziativa concreta di scambio turistico-culturale. Nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, Roma ha consegnato alla città di Assisi mille “Roma Pass”, mentre Assisi ha messo a disposizione dei cittadini della Capitale cinquecento “Assisi Card”.

Attraverso il supporto di Zètema Cultura e Opera Laboratori Fiorentini, consentiranno ai cittadini di accedere gratuitamente ai principali siti storico-artistici e a percorsi turistici dedicati. All’iniziativa hanno partecipato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, il sindaco di Assisi Valter Stoppini e la presidente del Consiglio comunale di Assisi Annalisa Rossi. Erano presenti anche i consiglieri capitolini Carla Fermariello e Ubaldo Righetti; Padre Massimo Cocci (Basilica Aracoeli), il presidente regionale degli Enti di promozione sportiva Massimo Zibellini e i rappresentanti degli EPS coinvolti .

“Questa iniziativa è il frutto di un’intesa promossa dalle presidenze dell’Assemblea capitolina e del Consiglio comunale di Assisi lo scorso 5 aprile. Rappresenta un passo concreto di collaborazione volto a valorizzare i legami storici, culturali e spirituali tra Roma e Assisi. È un segnale di apertura e cooperazione che va oltre l’evento giubilare, creando nuove opportunità per i cittadini e rafforzando la rete dei territori attraverso cultura, turismo e buone pratiche”, afferma la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli.

“Non si tratta soltanto di uno scambio di servizi, ma di mettere in sinergia valori comuni. Due città si mettono in rete per promuovere dialogo, integrazione, accoglienza e costruire insieme nuove opportunità. In un momento storico segnato da conflitti e divisioni, unire comunità è fondamentale”, sottolinea Valter Stoppini, sindaco di Assisi. “L’auspicio è che l’iniziativa di oggi sia solo il primo passo per costruire un modello di collaborazione duraturo, con ulteriori azioni all’insegna della collaborazione e della promozione dei valori che accomunano le nostre due città”, evidenzia la presidente del Consiglio comunale di Assisi, Annalisa Rossi.

– foto ufficio stampa presidenza Assemblea Capitolina –

(ITALPRESS).