Roma, donna precipita in un pozzo non segnalato: recuperata e trasportata in ospedale

ROMA (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti nel Parco della Pace, in via di Monte Stallonara (Roma), per recuperare una donna precipitata in un pozzo non segnalato. Recuperata dal team SAF, è stata poi affidata ai sanitari per il trasporto in ospedale.
-Foto account X Vigili del Fuoco-
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