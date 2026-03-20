ROMA (ITALPRESS) – Due persone sono morte a Roma nel crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti, nel versante sud della capitale. Il cedimento, secondo i primi accertamenti, avrebbe riguardato la copertura della struttura.

E le indagini hanno presto imboccato la pista anarchica. Le due vittime, secondo quanto si apprende, sono state identificate e sono un uomo e una donna. Entrambi sarebbero stati legati al “gruppo Cospito”.Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori che stessero maneggiando un ordigno artigianale.

Sarebbe stata un’esplosione a causare il crollo del casale abbandonato. Gli agenti della polizia di Stato stanno eseguendo rilievi tecnici, finalizzati alla ricerca di materiale che potrebbe avere provocato la deflagrazione.

– Foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).