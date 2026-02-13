Roma, crolla il muro di contenimento e travolge un’abitazione a Formello: un morto

ROMA (ITALPRESS) – Una persona è rimasta schiacciata per il cedimento di un muro a Formello. A perdere la vita, un uomo di circa 60 anni deceduto dopo che l’abitazione in cui si trovava è rimasta sepolta sotto la struttura di contenimento crollata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre si sono adoperate per estrarre il corpo dalle macerie. Le operazioni si sono concluse nella notte con la messa in sicurezza dell’area.

-Foto account X Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).