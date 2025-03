Roma, Cristiana Perrella nuova direttrice del Macro

ROMA (ITALPRESS) – Al termine di lunghe considerazioni per stabilire a chi affidare la direzione del Macro – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, a seguito delle quarantaquattro domande presentate all’Azienda Speciale Palaexpo, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, insieme al Presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo Marco Delogu, hanno annunciato questa mattina in conferenza stampa la nomina della nuova direttrice del Macro – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, si tratta della dottoressa Cristiana Perrella.

La Commissione nominata da Palaexpo era composta da Federica Pirani, direttrice della Direzione Patrimonio artistico delle Ville storiche della Sovrintendenza Capitolina; Laura Iamurri, professoressa ordinaria di Storia dell’Arte contemporanea dell’Università Roma Tre; Carla Subrizi, professoressa di Storia dell’Arte contemporanea dell’Università Sapienza; Daniela Lancioni, curatrice senior di Palaexpo; Fabio Merosi, direttore generale Azienda Speciale Palaexpo.

Gli altri candidati che la Commissione ha selezionato sono Johanne Affricot e Lucrezia Cippitelli, Maria Alicata, Cecilia Canziani e Ilaria Gianni, Annamaria Cestelli Guidi e Lorenzo Romito, Florence Derieux.

“Per la direzione del Macro è stato scelto un profilo professionale di grande esperienza. Cristiana Perrella ha un curriculum di grande spessore che è stato considerato il più convincente per il futuro di una struttura per noi molto importante. Crediamo che il Macro abbia enormi potenzialità che vorremmo fossero pienamente dispiegate in un grande polo dedicato all’arte contemporanea e alla creatività, capace di costruire percorsi espositivi, di organizzare sia mostre temporanee che tematiche, di offrire una piena accessibilità e garantire un forte legame con la città e il suo territorio. Questa la missione che ci siamo dati e che affidiamo alla neo direttrice. Grazie a Luca Lo Pinto per il suo prezioso lavoro in questi anni”, afferma il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto in grande sintonia con il Sindaco Roberto Gualtieri e con il Cda di Palaexpo per la scelta di questa nomina. In meno di un mese, dal momento in cui è stata selezionata la rosa di candidati, abbiamo preso questa decisione dopo uno studio attento dei curricula, tutti di altissimo profilo, e dopo un’analisi dei progetti presentati. Siamo inoltre felici che la scelta sia ricaduta su una donna, anche questo per noi è un motivo di soddisfazione. Cristiana Perrella ha un profilo particolarmente adatto per questa carica, una grandissima esperienza nazionale e internazionale e una visione in linea con il nostro desiderio di rafforzare l’arte contemporanea a Roma. Lavoreremo in un rapporto di stretta collaborazione con Macro, Palazzo Esposizioni, Mattatoio, Museo delle Periferie. Auguro buon lavoro a Cristiana Perrella e al Macro”, dichiara l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio.

“Estrema soddisfazione per questa nomina avvenuta nel massimo criterio di trasparenza grazie al lavoro di una Commissione molto autorevole nella quale non sono voluto entrare per non sovrapporre il mio ruolo di Presidente di Palaexpo con quello di esaminatore. Le candidature pervenute erano numerose e tutte di altissimo profilo ed è per questa ragione che ci sono stati dei ritardi. Sono in totale sintonia con il Sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio sulla scelta della nomina alla dottoressa Cristiana Perrella. Credo che il Macro ripartirà in modo aperto e forte, iniziamo già il 27 maggio con il Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri arrivato alla sua terza edizione con la curatela affidata a Saverio Verini. Lavoreremo in stretta sintonia con Palazzo Esposizioni, Macro, Museo delle Periferie e Mattatoio”, dichiara il presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo, Marco Delogu.

“Sono molto felice di tornare alla direzione di un museo e in particolare, di farlo a Roma, che è la mia città. Le istituzioni culturali, oggi più che mai, possono giocare un ruolo importante, quello di espandere il pensiero, di porre domande, di articolare un discorso critico che aiuti a interpretare le questioni centrali del nostro tempo, offrendo, grazie alle arti e agli artisti, prospettive inedite e sfaccettate. Ho la fortuna, grazie al lavoro di Luca Lo Pinto che mi ha preceduto e di tutto il suo team, di arrivare in un museo che ha operato già in questo senso, con una coerenza e una visione fuori dal comune, costruendo intorno a sé una comunità e allo stesso tempo acquisendo un posizionamento internazionale. È mia intenzione lavorare il più possibile in continuità con quanto realizzato negli ultimi cinque anni e fare delle basi poste finora la premessa per un museo che sia insieme accogliente e radicale, generoso e all’avanguardia, e che sia fortemente orientato a rendere l’arte contemporanea significativa e vicina per un pubblico quanto più ampio possibile”, dichiara la nuova direttrice del Macro, Cristiana Perrella.

