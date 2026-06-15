ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha messo in campo un servizio straordinario di controllo orientato al contrasto dei reati e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alla tutela della sicurezza urbana. L’operazione, coordinata dal Commissariato di P.S. Trastevere, si è sviluppata lungo le direttrici maggiormente interessate dai flussi del divertimento serale: da Piazza Trilussa a Ponte Sisto, passando per Piazza Sonnino, la Scalinata del Tamburino, Piazza San Calisto, Piazza Santa Maria in Trastevere e viale di Trastevere. Nel corso delle attività sono state identificate 91 persone e controllati 5 veicoli. Il bilancio operativo restituisce un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due denunce all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente per ricettazione e per frode in commercio.

Sul fronte della sicurezza urbana, particolare attenzione è stata rivolta agli esercizi commerciali della movida trasteverina. All’esito di un controllo effettuato presso un’attività di somministrazione e vendita di alimenti in viale di Trastevere, gli operatori hanno rilevato numerose irregolarità in materia di lavoro e sicurezza alimentare. Gli accertamenti hanno consentito di individuare lavoratori impiegati senza regolare contratto e gravi violazioni della normativa HACCP, tra cui l’assenza della necessaria tracciabilità dei prodotti alimentari. Le irregolarità riscontrate hanno comportato l’elevazione di ogni e cinque sanzioni amministrative per un importo complessivo di 20.000 euro. Contestualmente, si è provveduto alla distruzione di circa 4 chilogrammi di alimenti di dubbia provenienza, mentre gli esiti dell’attività ispettiva sono stati trasmessi alla competente ASL per gli ulteriori approfondimenti.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).