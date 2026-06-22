Sinner verso Wimbledon “Mi sento bene, sarà importante iniziare al meglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Qui si percepiscono davvero la storia e il prestigio di giocare. Tutto ciò che ruota attorno al torneo è diverso rispetto agli altri eventi ed è l’unico grande appuntamento che abbiamo su questa superficie. Quindi è molto bello essere di nuovo qui e condividere questo momento con la mia squadra”. Così, da Londra, pronto per Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, Jannik Sinner, numero uno del mondo, dalle colonne di “Vogue”. L’azzurro da lunedì prossimo difenderà il titolo vinto sull’erba della capitale inglese nel 2025. “Affronto la situazione nello stesso modo. Dico sempre che non difendiamo, ma cerchiamo di andare a prenderci le cose, e spero che riusciremo a farlo. So che è un torneo lungo. Il modo in cui inizierò sarà molto importante. Non ho giocato nessuna partita sull’erba, quindi la prima partita – o le prime partite – saranno difficili. Ma se riuscirò a superarle, so che la fiducia sull’erba potrà tornare, insieme alle buone sensazioni. Al momento stiamo solo cercando di trovare un buon ritmo sull’erba, poi vedremo come andrà il torneo”, ha aggiunto l’altoatesino.

“Mi sono preso una settimana di pausa e ho trascorso un po’ di tempo con i miei amici e la mia famiglia, cosa che per me è stata davvero importante. Poi siamo tornati subito ad allenarci, perché ora ci aspetta un periodo molto intenso: Wimbledon, naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della tournee americana successiva. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci per quella parte della stagione. Cerco sempre di vedere gli aspetti positivi nelle situazioni, e l’aspetto positivo dell’essere uscito presto dal Roland Garros, anche se ovviamente sarei voluto andare più avanti, è stato avere un po’ di tempo in più”, ha detto ancora Sinner. “Cerchiamo di sfruttare al massimo ogni giornata, quindi ci sono state molte lunghe sessioni di allenamento, e sono molto contento della forma fisica e dello stato mentale in cui mi trovo in questo momento”, ha precisato l’azzurro.

“Mi sento bene. Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottime condizioni. Ho giocato tanto negli ultimi mesi, quindi un buon blocco di allenamento era davvero necessario per permettere al mio corpo di tornare più forte, e ho recuperato bene. Ma la cosa più importante per me è stare bene mentalmente, e sono molto felice di essere qui a Londra. Spero di riuscire a competere nel miglior modo possibile”, ha concluso Sinner.

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