Roma, cade un pino ai Fori Imperiali: tre persone leggermente ferite

ROMA (ITALPRESS) – Diverse le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro intervenute intorno alle ore 13 in via di Fori Imperiali, altezza via di San Pietro in Carcere in seguito alla caduta di un pino, le cui fronde hanno colpito alcuni passanti, nessuno ferito gravemente. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area per consentire la rimozione dell’albero che ha ostruito parzialmente la carreggiata e il passaggio pedonale. Le tre persone rimaste leggermente ferite, una 17enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni, sono state trasportate presso gli ospedali della Capitale per gli accertamenti medici del caso. I caschi bianchi sono tuttora impegnati nella delimitazione della zona fino al termine delle operazioni di verifica e ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del Fuoco e protezione civile.

– Foto ufficio stampa Polizia Locale Roma Capitale –

(ITALPRESS).